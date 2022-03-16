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Диетолог предложила способ быстрого похудения без вреда для здоровья

Врач-диетолог Марина Ульянова предложила избегать углеводов, чтобы похудеть быстро

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Марина Ульянова рассказала, как изменить свой рацион, чтобы похудеть быстро и без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание SOLENKA.INFO.

Способ быстрого похудения, предложенный экспертом, подразумевает отказ от пищи, влияющей на уровень инсулина. Чаще всего таким эффектом обладают продукты с высоким содержанием углеводов, поэтому их следует избегать в первую очередь. Ульянова предложила употреблять не более 50 граммов углеводов в сутки.

Основу меню должны составлять белковые продукты — например, яйца или мясо. Кроме того, по мнению Ульяновой, допустимы жиры и продукты с углеводами, не влияющие на выработку инсулина. К этой категории, в частности, относятся оливки, шпинат, грибы, проростки, сельдерей, огурцы, руккола, салат латук, спаржа, цукини и цветная капуста.

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Олег Парамонов
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