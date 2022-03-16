Признанная погибшей при сходе лавины собака выжила и вернулась к хозяевам

Собака попала под сход лавины, провела в холоде несколько суток и выжила

Признанная погибшей при сходе лавины на горном перевале в Колорадо, США, собака чудом выжила и вернулась к хозяевам целой и невредимой через несколько суток. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox 31.

Директора Колорадского центра информации о лавинах Брайан Лазар рассказал, что в четверг, 10 марта, лыжник, сноубордистка и их собака попали под сход лавины, который спровоцировал лыжник. Мужчина оказался погребенным под снегом и лишился одной лыжи, однако у него получилось быстро высвободиться и спасти партнершу из-под снежных завалов.

Выбравшись, пара начала искать собаку, но ее нигде не было. По словам Лазара, предполагалась, что животное погибло. Спустя два дня, в субботу вечером, его все же удалось найти. «Чудом собака выжила и добралась обратно до перевала Монарх, проведя несколько ночей в холоде. Конечно, мы никогда точно не узнаем, что случилось с этой собакой. Только она будет знать эту историю», — резюмировал он.

Лазар добавил, что в этом сезоне от схода лавины в Колорадо погибли четыре человека и три собаки, которые находились на перевалах с хозяевами. Он настоятельно рекомендовал всем, кто отправляется на горные вершины, проверять прогноз и пройти курс по безопасности.

Ранее сообщалось, что любитель приключений в американском городе Хило, штат Гавайи, снял на видео, как он забрался в семиметровую вулканическую трещину, чтобы спасти собаку, которая провалилась, застряла и провела там два дня, но выжила. В результате произошедшего собака не пострадала, хотя она пролетела семь метров вниз и два дня провела без еды и воды.