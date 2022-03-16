В Госдуме назвали условия достижения договоренностей между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Чепа заявил, что Россия рассматривает вариант наличия у Украины армии

В настоящее время рассматривается вариант наличия у Украины собственной армии при условии, что страна откажется от вступления в НАТО. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что одним из условий договора могло быть полное разоружение. Москве необходимо, чтобы Киев полностью выдерживал нейтралитет относительно вступления в Североатлантический альянс, подчеркнул депутат.

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил о предложении Киева демилитаризировать страну по образцу Швеции и Австрии. Данный вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот.