Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названа самая модная прическа весны 2022 года

По мнению редакторов Glamour, высокий хвост обретет широкую популярность весной 2022 года

Фото: Jam Press / legion-media

Модные редакторы назвали прическу, которая обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты обратили внимание на то, что знаменитости начали чаще появляться на публике с собранными в высокий хвост волосами. Прическа, которая, по мнению экспертов, станет самой модной в нынешнем сезоне, получила название «хвост Барби». Среди звезд, поддержавших тренд, оказались певицы Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, а также модель Хейли Бибер и рэперша Megan Thee Stallion.

Лондонский парикмахер Сальваторе Иерна (Salvatore Ierna) связывает актуальность высокого хвоста с тем, что он подходит обладательницам любого типа внешности. Кроме того, по его словам, данную прическу смогут с легкостью сделать люди как с прямыми, так и с вьющимися волосами. «Это универсальная прическа, которая оживит ваш образ», — сказал он.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear перечислили самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Россию официально исключили из Совета Европы
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
Севастополец избил пенсионера ФСБ за букву Z на автомобиле
Вирусолог оценил вероятность новой большой волны коронавируса в России
В США рассказали об обманывающем ПВО «Искандере»
Marvel Studios раскритиковала законопроекты с дискриминацией ЛГБТ
Названы способы защиты от стелс-омикрона
В ЛНР сообщили о найденных штабных документах украинских военных
В российском регионе продлили часы продажи алкоголя «в связи с санкциями»
На Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.