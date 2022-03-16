Названа самая модная прическа весны 2022 года

По мнению редакторов Glamour, высокий хвост обретет широкую популярность весной 2022 года

Модные редакторы назвали прическу, которая обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты обратили внимание на то, что знаменитости начали чаще появляться на публике с собранными в высокий хвост волосами. Прическа, которая, по мнению экспертов, станет самой модной в нынешнем сезоне, получила название «хвост Барби». Среди звезд, поддержавших тренд, оказались певицы Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, а также модель Хейли Бибер и рэперша Megan Thee Stallion.

Лондонский парикмахер Сальваторе Иерна (Salvatore Ierna) связывает актуальность высокого хвоста с тем, что он подходит обладательницам любого типа внешности. Кроме того, по его словам, данную прическу смогут с легкостью сделать люди как с прямыми, так и с вьющимися волосами. «Это универсальная прическа, которая оживит ваш образ», — сказал он.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear перечислили самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.