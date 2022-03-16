Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная азиатская страна отменила карантин для россиян

Вьетнам отменил карантин для иностранных туристов с 16 марта

Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения Вьетнама, приняло решение с 16 марта отменить карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники больше не должны предъявлять справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции.

Теперь для пересечения границы туристам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-исследования, проведенного за 24 часа до прибытия. От требований о сдачи тестов освобождаются дети до двух лет.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

Кроме того, всем отдыхающим до въезда во Вьетнам необходимо заполнить медицинскую декларацию, а по прибытии — использовать мобильное приложение PC-COVID для отслеживания состояния здоровья.

Уточняется, что пройти ПЦР-исследование иностранцы могут не только до въезда в республику, но и в течение первых 24 часов после прибытия. При этом до получения результата такого тестирования отдыхающий должен находиться на изоляции в заранее забронированной гостинице.

15 марта стало известно, что власти Вьетнама решили вернуть безвизовый въезд в страну для туристов из 13 стран, в том числе из России, с 15 марта. Теперь граждане России смогут находиться в популярной азиатской стране без визы в течение 15 дней с даты въезда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России прокомментировали кадры с погибшими жителями Чернигова
Военная помощь Украине от США достигнет миллиарда долларов
В России отвергли возможность разрыва отношений с Великобританией
Популярная азиатская страна отменила карантин для россиян
Три обнаруженные телескопом Kepler экзопланеты оказались звездами
Стало известно о возможном мирном плане России с Украиной из 15 пунктов
Названы влияющие на спрос туристических услуг факторы
Туроператоры дали прогноз по изменению цен на отдых в России
Двух российских чиновников отправили в колонию на семь лет за получение взятки
Академик РАО оценил методику обучения Теплякова словами «грамотная работа»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.