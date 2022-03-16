Девушка забыла вовремя смыть средство для волос и лишилась их

Блогерша забыла вовремя смыть средство для выпрямления локонов и испортила прическу

Блогерша с никнеймом marshalltasha760 лишилась волос после того, как применила средство для их выпрямления. На ее видео в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Девушка решила сделать косметическую процедуру в домашних условиях и забыла вовремя смыть средство для разглаживания вьющихся волос. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как держит в руках выпавшие мокрые пряди. При этом блогерша не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой. Она отметила, что у нее дома есть парик, с помощью которого придется скрывать испорченную прическу.

Вскоре девушка поделилась еще одним роликом, показав, как ее локоны выглядят после высыхания и стрижки. Блогерша провела рукой по коротким неровным прядям, которые предварительно окрасила в черный цвет, и призналась, что смирилась с ситуацией.

«Вот что осталось от моих волос после неудачного применения средства для выпрямления. Я плакала и была убита горем, но потом приняла тот факт, что буду ходить с дерзкой короткой стрижкой», — поделилась девушка.

Ранее в марте визажист и блогер Лорин Элизабет пожаловалась, что ее волосы стали «отваливаться клочьями» после профессионального окрашивания в салоне красоты. Девушка помыла голову на следующий день после сеанса, и только тогда заметила, что локоны сильно потускнели и стали сухими и ломкими. К тому же некоторые пряди вновь обрели черный цвет.