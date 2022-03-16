США назвали условие для выдачи виз украинцам

Украинцам будут давать визы в США, если они подтвердят намерения покинуть страну

В администрации США заявили, что украинцам могут выдать американские визы через консульство во Франкфурте, но если заявитель на туристическую визу не подтвердит намерения покинуть страну, ему откажут. Такое условие выдачи виз назвал представитель администрации США, передает РИА Новости.

«Виза не является действительным способом получить возможность размещения в США в качестве беженца», — заявили в ведомстве.

Также чиновник напомнил, что визы на Украине не выдаются. Заявления, в том числе на иммиграционные визы, будет рассматривать консульство во Франкфурте. «Если запрашивающий туристическую визу не сможет подтвердить своего намерения вернуться по истечении ее срока, он получит отказ», — пояснил представитель администрации.

Там также напомнили, что американцам рекомендовали не посещать Украину. «Наша рекомендация для граждан США на Украине, чтобы они покинули страну», — заключил чиновник.

Ранее МВД Израиля решило изменить правила въезда для украинцев, в том числе отменить безвизовый режим с этой страной. Теперь для въезда в Израиль украинцы должны получить разрешение от местного МВД. Кроме того, власти Израиля отказались принимать у себя беженцев с Украины, но заявили, что могут впустить тех, у кого есть родственники с израильским гражданством.