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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной на фоне кризиса

МВД Израиля отменило безвизовый режим с Украиной и отказалось принимать беженцев

Фото: Nir Elias / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Израиля решило изменить правила въезда для украинцев, в том числе отменить безвизовый режим с этой страной. Об этом говорится на сайте посольства Украины в Израиле.

Такое решение принято на фоне сильнейшего кризиса, возникшего после начала спецоперации России на Украине.

Теперь для въезда в Израиль украинцы должны получить разрешение от местного МВД. Кроме того, власти Израиля отказались принимать у себя беженцев с Украины, но заявили, что могут впустить тех, у кого есть родственники с израильским гражданством.

Въехать по приглашению родственников или друзей теперь также стало сложнее: это можно сделать только в тех случаях, когда его оформляет гражданин Израиля. Посольство представило и список приоритетных категорий лиц, которые могут въехать в страну.

По состоянию на 14 марта, согласно данным ООН, из Украины выехали более пяти миллионов человек.

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Елизавета Наумова
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