Кадыров заявил об уважении к Илону Маску за свое видение ситуации и непоколебимую волю

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о решении американского бизнесмена Илона Маска отказаться от блокировки российских сайтов в сети Starlink. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об уважении к Маску и подчеркнул, что тот обладает уникальным видением ситуации и непоколебимой волей.

«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать... Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — заявил глава Чечни.