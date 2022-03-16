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Кадыров заявил об уважении к Илону Маску

Кадыров заявил об уважении к Илону Маску за свое видение ситуации и непоколебимую волю
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о решении американского бизнесмена Илона Маска отказаться от блокировки российских сайтов в сети Starlink. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об уважении к Маску и подчеркнул, что тот обладает уникальным видением ситуации и непоколебимой волей.

«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать... Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — заявил глава Чечни.

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Марина Совина
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