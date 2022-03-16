Глава Чечни Кадыров пригрозил Илону Маску ответным вызовом» за попытки тягаться с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску ответным вызовом» за попытки тягаться с президентом России Владимиром Путиным.

«И все-таки, Илона, не пытайся тягаться с моим президентом. Я его пехотинец, и мне придется бросить тебе ответный вызов. И тогда это уже не будет забавной безобидной перепиской. Побереги руки, они понадобятся писать твиты», — написал Кадыров.

Глава Чечни также оценил публикацию Маска, в которой он назвал себя Илоной, заявив, что это «очень красивое имя». «Рад, что Маск прислушался к моему пожеланию. Так гораздо лучше. Надо бы и логин переименовать из Илона в Илону Маск», — прокомментировал он.

Маск в своем Twitter вызвал российского лидера на поединок один-на-один, предложив сделать ставку в виде Украины. В следующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке.

Кадыров в ответ на вызов Маска заявил, что американскому предпринимателю нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. По словам Кадырова, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника. Маск поблагодарил Кадырова за приглашение пройти подготовку в Чечне.