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Илон Маск ответил назвавшему его Илоной Кадырову

Илон Маск поблагодарил главу Чечни Кадырова за приглашение пройти подготовку в регионе

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал его Илоной и пригласил пройти подготовку в нескольких центрах региона.

«Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он (президент России Владимир Путин, — прим. "Ленты.ру") боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша», — поблагодарил Маск.

Маск в своем Twitter вызвал российского лидера на поединок один-на-один, предложив сделать ставку в виде Украины. В следующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке.

Кадыров в ответ на вызов Маска заявил, что американскому предпринимателю нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. По словам Кадырова, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника. «Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — заявил глава Чечни, после чего предложил Маску пройти подготовку в нескольких центрах региона.

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Марина Совина
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