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Кадыров обратился к бросившему Путину «вызов» Илону Маску и назвал его Илоной

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной бросившего Владимиру Путину «вызов» Илона Маска

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной бросившего президенту России Владимиру Путину «вызов» американского предпринимателя Илона Маска. Обращение Кадырова опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. «Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США», — объяснил глава республики.

По словам Кадырова, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника.

«Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — заявил глава Чечни, после чего предложил Маску пройти подготовку в нескольких центрах региона.

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Огневую подготовку американский предприниматель, по словам Кадырова, сможет пройти в Российском университете спецназа, держать удар его научат в бойцовском клубе «Ахмат», а про методы США в сфере черного пиара ему расскажут в ЧГТРК «Грозный».

«Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — заключил Кадыров.

Ранее Илон Маск в своем Twitter вызвал российского лидера на поединок один-на-один, предложив сделать ставку в виде Украины. В следующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке. В свою очередь в Кремле не ответили на его публикацию.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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