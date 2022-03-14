Кадыров обратился к бросившему Путину «вызов» Илону Маску и назвал его Илоной

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной бросившего Владимиру Путину «вызов» Илона Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной бросившего президенту России Владимиру Путину «вызов» американского предпринимателя Илона Маска. Обращение Кадырова опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. «Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США», — объяснил глава республики.

По словам Кадырова, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника.

«Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — заявил глава Чечни, после чего предложил Маску пройти подготовку в нескольких центрах региона.

Огневую подготовку американский предприниматель, по словам Кадырова, сможет пройти в Российском университете спецназа, держать удар его научат в бойцовском клубе «Ахмат», а про методы США в сфере черного пиара ему расскажут в ЧГТРК «Грозный».

«Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — заключил Кадыров.

Ранее Илон Маск в своем Twitter вызвал российского лидера на поединок один-на-один, предложив сделать ставку в виде Украины. В следующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке. В свою очередь в Кремле не ответили на его публикацию.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).