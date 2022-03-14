Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина

Бизнесмен Илон Маск в Twitter вызвал на бой президента Владимира Путина

Американский предприниматель Илон Маск вызвал на бой президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он опубликовал в своем профиле в Twitter.

«Настоящим сообщением я вызываю Владимира Путина на поединок один на один. Ставка — Украина», — написал бизнесмен. В последующем посте он также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке. Маск спросил, согласны ли представители власти на бой. Пресс-служба Кремля на его публикацию не ответила.

Пост бизнесмена прокомментировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На своей странице в Twitter он процитировал произведение «Сказка о Попе и работнике его Балде» поэта Александра Пушкина. «Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек; это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», — написал Рогозин.

Ранее 14 марта Маск рассказал, что его компании Tesla и SpaceX находятся под инфляционным давлением. Он также отметил, что с такой проблемой столкнулся не только его бизнес.

Маск нередко публикует в своем аккаунте в Twitter провокационные посты. 18 февраля сообщалось, что предприниматель сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Перед этим он также пошутил над бизнесменом Джеффом Безосом из-за отклонения судом иска его компании Blue Origin.