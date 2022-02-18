Илон Маск сравнил премьера-министра Канады с Гитлером

Американский еврейский комитет потребовал немедленных извинений от предпринимателя Илона Маска, сравнившего премьер-министра Канады Джастина Трюдо с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что ранее Маск разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию Гитлера с надписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Предполагается, что таким образом миллиардер хотел поддержать канадских дальнобойщиков и осудить политику, проводимую правительством Трюдо. Сообщение появилось в аккаунте предпринимателя 16 февраля незадолго до полуночи по калифорнийскому времени.

Однако к полудню 17 февраля Маск удалил твит без объяснения причин. Опубликованный мем вызвал неоднозначную реакцию пользователей и резкую критику со стороны еврейских организаций, отмечает агентство. Отреагировал на твит Маска и министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань. Он назвал сравнение «откровенно шокирующим». «Позвольте мне напомнить вам, за что выступают Канада и канадцы. Канадцы ценят стабильность, предсказуемость и уважение к верховенству закона. Мы всегда будем отстаивать эти ценности», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Сам миллиардер никак не прокомментировал скандал, но написал в своем аккаунте: «Причины ненавидеть запоминаются лучше, чем причины любить».

Ранее Маск на своей странице в Twitter отреагировал на смену главы Twitter известной фотографией с Иосифом Сталиным. Он превратил знаменитый снимок в мем, заменив на нем двух из четырех человек на изображения нового и бывшего глав соцсети.

15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти на применение экстренных мер, чтобы справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений, которые длятся с конца января. Позднее стало известно, что канадские банки начали замораживать счета участников и спонсоров протестов против коронавирусных ограничений в Оттаве.