Маск снова потроллил Безоса в соцсети

Суд в США отклонил иск Blue Origin к NASA по поводу контакта SpaceX

Суд в США отклонил иск принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), касающийся присуждения корпорации SpaceX контракта на проведение первых двух миссий на Луну. Об этом сообщает The New York Times.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал данное решение в Twitter. Американский предприниматель, занимающий первую строчку в списке самых богатых людей мира, опубликовал фотографию из фильма «Судья Дредд» с подписью «You have been judged!», что в переводе с английского означает «Вас осудили!». Это не первые раз, когда глава SpaceX троллит своего конкурента в соцсети: ранее он отправил Джефу Безосу «серебряную медаль» в Twitter в ответ на его сообщение об Amazon как успешной компании.

Компания Джеффа Безоса второй раз терпит поражение по данному делу. Ранее Счетная палата США отказала Blue Origin и Dynetics в пересмотре результатов тендера.

Blue Origin подала иск в августе. Представители компании утверждали, что НАСА несправедливо заключило с SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов в апреле на проведение первых двух миссий на Луну. Утверждалось, что предложение компании Маска игнорирует проведение анализа готовности к полету, который, согласно условиям тендера, должен проводиться перед каждым запуском в рамках программы HLS.

При этом ранее ожидалось, что НАСА предоставит контракты двум компаниям. Однако Конгресс США выделил недостаточно средств, и сделку заключили только с командой Илона Маска.