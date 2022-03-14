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Илон Маск рассказал о значительном давлении инфляции на Tesla и SpaceX

Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Pool New / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что его компании SpaceX и Tesla в последнее время стакиваются со значительным инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск отметил, что не только его компании наблюдают подобное. В качестве доказательства он прикрепил к посту в социальной сети статью газеты Financial Times от 3 марта, в которой говорится о самом высоком уровне цен на товары с 2008 года из-за опасений по поводу поставок в связи с ситуацией на Украине. Предприниматель также предложил своим подписчикам порассуждать о том, какая будет инфляция в ближайшие пару лет.

Ранее Маск призвал нарастить добычу углеводородов. «Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — заявил предприниматель. Он назвал очевидным то, что такое решение негативно повлияет на его компанию, но «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт».

Марина Совина
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