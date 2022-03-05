Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа

Миллиардер, создатель электромобилей Tesla Илон Маск призвал нарастить добычу углеводородов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — заявил предприниматель.

Он назвал очевидным то, что такое решение негативно повлияет на его компанию, но «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт».

4 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года. На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года. Аналитики предполагают, что Brent в 2022 году подорожает с 75 до 85 долларов за баррель, WTI — с 70 до 80 долларов. В 2023 году Brent предсказали рост с 65 до 70 долларов, WTI — с 60 до 65 долларов.

Стоимость апрельских фьючерсов газа в Европе на хабе TTF достигла отметки выше 2400 долларов за тысячу кубометров. Рост к закрытию предыдущего дня составил почти 30 процентов. К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища (ПХГ) летом. Газ в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.