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Россиянин выжил после падения из многоэтажки

Житель Воронежа упал на козырек подъезда после падения из 17-этажного дома и выжил

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Воронеже 21-летний молодой человек выжил после падения из 17-этажного дома. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональные экстренные службы.

Инцидент произошел в Олимпийском массиве города. Россиянин упал на козырек подъезда. С какого этажа произошло падение, не уточняется. Молодого человека заметили проходящие мимо горожане. Они вызвали сотрудников полиции и медиков.

Россиянина сняли с козырька подъезда многоэтажки и оперативно доставили в больницу. В воронежском департаменте здравоохранения пока не располагают данными о состоянии выжившего молодого человека.

Ранее в Чебоксарах мужчина спасал голубя и провалился на девять этажей в шахту вентиляции. Россиянин заметил застрявшего в вентиляции голубя и случайно провалился в шахту. В результате ему пришлось ползти девять этажей вниз.

Мужчину спасли, когда он остановился за стеной туалета чужой квартиры. Стену пришлось сломать, чтобы вызволить пострадавшего.

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Анна Щербакова
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