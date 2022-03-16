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Полуголый россиянин провалился на девять этажей в шахте вентиляции и выжил

В Чебоксарах мужчина спасал голубя и провалился на девять этажей в шахту вентиляции

Фото: Чувашинформ.рф

Житель Чебоксар провалился на девять этажей в вентиляционную шахту жилого дома. Он утверждает, что полез туда ради спасения голубя. О произошедшем сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, мужчина увидел застрявшего в вентиляции голубя и случайно провалился в шахту. В результате ему пришлось ползти девять этажей вниз.

Судя по фото из поста, полуголого россиянина спасли, когда он остановился за стеной туалета чужой квартиры. Стену пришлось сломать, чтобы вызволить пострадавшего.

Судьба голубя остается неизвестной, уточняет издание.

Похожая история произошла в Якутске. Мужчина уронил в вентиляционную шахту валенки, полез за ними, упал вниз головой и застрял. Его спасение попало на видео.

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Константин Лысяков
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