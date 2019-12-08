Россиянин уронил валенки в шахту вентиляции, полез за ними и застрял в стене

Видео: t.me/pdmnews

В Якутске мужчина уронил валенки в вентиляцию многоквартирного дома, полез за ними в шахту и упал вниз головой, пролетев около 28 метров, и застрял в стене на уровне первого этажа. Видео спасения мужчины опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

На появившихся в сети кадрах видно, как сотрудники МЧС ломают стену, чтобы достать оттуда застрявшего мужчину. После извлечения якутчанина госпитализировали. Уточняется, что он остался жив благодаря тому, что упавшие валенки смягчили падение.

27 ноября в сети появилось видео, на котором 29-летний сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе самолета и не может самостоятельно встать. Пианисту потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Теперь он боится ходить в туалет во время полетов.

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