В России школьник попытался спасти котенка и получил мощный удар током в сердце

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В Москве врачи спасли 14-летнего подростка из Тулы, который получил удар током, когда пытался достать котенка, застрявшего в трансформаторной будке. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Разряд тока прошел через сердце подростка и вышел через левую стопу. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, позвонил матери, чтобы сообщить о случившемся. Первую помощь ему оказали в Туле, а затем доставили в детскую больницу имени Сперанского в Москве.

Подросток получил ожоги правой руки (4 процента) и стопы (2 процента). Уточняется, что пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, а также суставы руки. После того как подростку восстановили кожный покров обожженной стопы, его перевели в микрохирургическое отделение детской больницы №13 имени Филатова. Там ему установили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий, а для восстановления функции кисти сделали пластику собственным кожно-мышечным лоскутом.

В департаменте здравоохранения добавили, что после окончания лечения и реабилитации функции правой руки будут практически восстановлены.

Ранее в якутском городе Ленске 14-летняя школьница умерла от удара током, пользуясь телефоном в ванной. Тело девочки 21 ноября обнаружили родители. В ванной был телефон, подключенный к розетке. Отмечается, что зарядное устройство деформировалось, а у телефона оплавился корпус. Мобильный лежал на краю ванны.

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