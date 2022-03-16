Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Аллигатор пожевал и выплюнул радиоуправляемую лодку мужчины

Аллигатор посмотрел в глаза мужчине и ушел под воду с его радиоуправляемым катером

Во Флориде, США, аллигатор пожевал и выплюнул радиоуправляемую лодку мужчины, которую он тестировал перед соревнованиями. Об этом сообщает Daily Mail.

Участник соревнований 33-летний Алекс Лафлин рассказал, что 11 марта пошел сильный дождь, и поэтому начало конкурса перенесли на более позднее время. Мужчина решил воспользоваться моментом и еще раз потренироваться — он погрузил радиоуправляемый катер в воду и вдруг заметил аллигатора.

Материалы по теме:
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта

На кадрах видно, как хищник выныривает из воды и хватает лодку. По словам Лафлина, перед этим аллигатор посмотрел прямо ему в глаза, а потом с добычей в пасти медленно ушел под воду. Спустя десять секунд лодка всплыла. После того как американец вернул ее на берег, оказалось, что на ней не было никаких повреждений и она исправно работала.

Ранее сообщалось, что серый кит у берегов мексиканского города Герреро-Негро похитил лодку с людьми и покатал ее на своей спине. На записи, сделанной пассажиркой судна Лорри Барра, было видно, как кит поднимается на поверхность воды под лодкой.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса
Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada
Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе
Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян
Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта
Транзит российского газа через Украину снизился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.