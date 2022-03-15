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Серый кит похитил лодку с людьми и попал на видео

Серый кит у берегов Мексики покатал пассажирскую лодку с людьми на своей спине

Серый кит у берегов мексиканского города Герреро-Негро похитил лодку с людьми и покатал ее на своей спине. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

На записи, сделанной пассажиркой судна Лорри Барра, видно, как кит поднимается на поверхность воды под лодкой. К удивлению пассажиров, морское млекопитающее поднимает лодку из воды. За кадром слышно, как один из пассажиров восклицает: «Он хочет покатать нас!»

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Барра рассказала, что кит играл с людьми на лодке более двух часов. «Он веселился и подплывал к нам, чтобы поиграть и поласкаться», — пояснила она. Кит дважды поднимал пассажирскую лодку, после чего мягко опускал ее на воду.

Женщина подчеркнула, что много раз бывала в этой местности, но никогда с ней не происходило ничего подобного. Барра утверждает, что на прощание кит помахал ей плавником и почти дотронулся до ее руки.

«Кит был вдвое больше лодки и весил около 30 тонн», — отметила она.

Серые киты могут весить до 40 тонн, а самые крупные особи достигают 15 метров в длину. Это очень умные млекопитающие, которые часто играют с туристами в Мексике. Эти киты не имеют зубов и питаются, фильтруя воду сквозь китовый ус. Большую часть жизни серые киты проводят на отмелях возле берега, хотя ежегодно они проделывают путь в 19 тысяч километрах в ходе миграции.

Ранее сообщалось, что в районе острова Блок у берегов американского штата Род-Айленд кит выпрыгнул из воды и ударил судно с пятью рыбаками. Удар был таким сильным, что один человек свалился за борт и угодил на спину кита.

Алиса Дмитриева
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