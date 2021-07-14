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Кит напал на судно с рыбаками, сделал в нем пробоину и сбросил человека за борт

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Фото: USCG Northeast
Береговая охрана в США спасла пятерых рыбаков после столкновения их судна с китом

В районе острова Блок у берегов американского штата Род-Айленд кит выпрыгнул из воды и ударил судно с пятью рыбаками. Об этом сообщает CBS Boston.

Нападение произошло в 16 километрах от берега. Рыбаки увидели, как кит подплыл к их лодке, а через несколько минут услышали громкий стук. Удар был таким сильным, что один человек свалился за борт и угодил на спину кита.

Друзья вытащили упавшего товарища из воды. В этот момент они заметили, что после удара в борту образовалась большая трещина. Через пробоину внутрь хлынула вода.

На помощь рыбакам пришла береговая охрана. Их доставили на берег, никто из мужчин не пострадал. Поврежденное судно отбуксировали к мысу Пойнт-Джудит для ремонта.

Ранее сообщалось, что у побережья ЮАР в заливе Алгоа мужчина выпал из лодки при столкновении с китом и чуть не попал млекопитающему в пасть. К мужчине быстро подплыл другой катер и спас его из воды.

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