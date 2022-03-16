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Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Зеленского президентом Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины. Свою позицию он обозначил в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Не президент, а руководитель режима», — заявил он. Руководитель республики отметил, что спецоперация России на Украине разрушила планы украинских националистов «пойти на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после — Крыма».

Марина Совина
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