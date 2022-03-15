В Крыму анонсировали возможный арест имущества некоторых украинских бизнесменов

Глава Крыма Аксенов заявил о возможном аресте имущества некоторых украинских бизнесменов

Некоторые крупные торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским бизнесменам, выступающим за дестабилизацию ситуации, могут быть арестованы и изъяты в пользу России. Это анонсировал глава республики Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По его словам, у мэра Киева Виталия Кличко бизнеса в Крыму нет, но по ряду украинских бизнесменов, состоящих в партии войны и выступающих за дестабилизацию обстановки, ведется работа правоохранительными структурами. «Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства», — резюмировал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявил, что уход большого количества западных компаний с российского рынка не скажется на развитии страны. Он сослался на опыт республики, откуда большинство иностранных производителей ушли еще 8 лет назад. По словам Аксенова, это не повредило региону, а наоборот способствовало развитию собственного бизнеса на полуострове.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).