Глава Крыма рассказал о будущем без покинувших Россию компаний

Глава Крыма заявил, что уход зарубежных компаний поможет развить собственный бизнес

Уход большого количества западных компаний с российского рынка не скажется на развитии страны. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале.

Он сослался на опыт своего региона, откуда большинство иностранных производителей ушли еще 8 лет назад. По словам Аксенова, это не повредило региону, а наоборот способствовало развитию собственного бизнеса.

«Уверен, что так будет и в масштабах всей страны», — добавил Аксенов.

Ранее о приостановке своей деятельности в России сообщили многие крупные международные бренды. Часть из них не отказалась от реализации своей продукции, однако свернула все инвестиционные программы. Помимо производителей питания и одежды, подобные меры ввели и такие технологические гиганты как Apple, AMD и Intel.