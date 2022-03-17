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Путин уволил посла России в Абхазии

Президент Путин освободил от должности посла России в Абхазии Двинянина

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уволил Алексея Двинянина с должности посла страны в Абхазии. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, Двинянин завершил свою работу в республике и вернулся в Москву еще в середине декабря 2021 года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.

Алексей Двинянин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

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Алиса Реброва
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