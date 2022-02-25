Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), сообщила пресс-служба главы республики.

В администрации президента уточнили, что Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик. «И каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь», — говорится в сообщении. По словам Бжании, судьбы Абхазии, ДНР и ЛНР схожи.

«С самого начала военных действий против жителей Донбасса мы наблюдали за тем, как украинские власти в точности повторяют ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии», — подчеркнул президент.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. После этого 24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донбасса.