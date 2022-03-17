Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Последняя из европейских авиакомпаний отменила полеты в Россию

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Россию

Фото: Massimo Insabato / Global Look Press

Последняя из европейских авиакомпаний Air Serbia отменила полеты в Россию. Купить билеты на официальном сайте авиаперевозчика сейчас нельзя.

На данный момент неизвестно, на какой срок сербская авиакомпания приостановила рейсы и возобновятся ли они в ближайшее время. Официальных комментариев представители пока не давали, но пассажиры получили письма об отмене полетов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала рассказал, что страна подвергается серьезному давлению со стороны западных государств из-за того, что у нее продолжается активное авиасообщение с Россией. По его словам, на него пытаются оказать влияние в вопросе сокращения числа рейсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Ученый оценил риски нового омикрон-штамма в России
В МИД Чехии появилась должность уполномоченного по отношениям с Россией
Последняя из европейских авиакомпаний отменила полеты в Россию
ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2018 года
США заявили о нежелании начинать третью мировую войну из-за Украины
Россия опровергла использование ракет «Точка-У» ВС РФ
Кадыров рассказал об отеческой заботе Путина
Кадыров пообещал наказать виновных в похищениях чеченцев на Украине
В Лондоне отменили аукцион русского искусства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.