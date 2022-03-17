Последняя из европейских авиакомпаний отменила полеты в Россию

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Россию

Последняя из европейских авиакомпаний Air Serbia отменила полеты в Россию. Купить билеты на официальном сайте авиаперевозчика сейчас нельзя.

На данный момент неизвестно, на какой срок сербская авиакомпания приостановила рейсы и возобновятся ли они в ближайшее время. Официальных комментариев представители пока не давали, но пассажиры получили письма об отмене полетов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала рассказал, что страна подвергается серьезному давлению со стороны западных государств из-за того, что у нее продолжается активное авиасообщение с Россией. По его словам, на него пытаются оказать влияние в вопросе сокращения числа рейсов.