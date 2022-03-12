Президент Сербии Вучич заявил, что страна сократит число рейсов в РФ из-за давления Запада

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink рассказал, что страна подвергается серьезному давлению со стороны западных государств из-за того, что у нее продолжается активное авиасообщение с Россией. По его словам, на него пытаются оказать влияние в вопросе сокращения числа рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам говорят — вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это — их собственное решение», — заявил сербский лидер.

Он также подчеркнул, что с теми же требованиями не обращаются к странам Персидского залива, имеющих в 15 раз больше рейсов, чем Сербия, однако это не мешает параллельно просить их об эксперте нефти. Вучич признался, что вынужден сократить авиасообщение с Россией до одного рейса в сутки.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерала-полковника Михаил Мизинцев рассказал, что националисты начали минировать жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения на Украине. По его словам, украинские власти совершают «преступные и предательские» действия по отношению к своему народу.