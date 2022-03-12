Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украинские неонацисты начали минировать жилые кварталы

Минобороны России: неонацисты на Украине минируют жилые кварталы и разрушают дороги

Фото: РИА Новости

Националисты начали минировать жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерала-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, украинские власти совершают «преступные и предательские» действия по отношению к своему народу. Мизинцев добавил, что мирные жители «вынуждены выживать в нечеловеческих условиях». Многие из них остались без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов.

«Вооруженные формирования украинских националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения», — подчеркнули в российском Минобороны.

Материалы по теме:
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта
«Дай мне пистолет и увози семью» 30 лет назад началась война в Приднестровье. За что сражались и умирали его защитники?
«Дай мне пистолет и увози семью»30 лет назад началась война в Приднестровье. За что сражались и умирали его защитники?
10 марта

Он добавил, что гражданское население находится «на грани отчаяния». «В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно», — отметил он.

Ранее Мизинцев уточнил, что в нескольких украинских городах гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Российская специальная операция, целью которой является демилитаризации и денацификации Украины, началась 24 февраля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине начали охоту на желающих эвакуироваться в Россию граждан
Приостановивший работу в России сервис Storytel разрешил продлить подписку
В России приостановили продажу путевок в Турцию
Зеленский созвонился с премьером Израиля
Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину
Озвучена новая роль тромбоцитов
Президент Сербии заявил о желании подписать договор с «Газпромом» «двумя руками»
Рогозин предсказал возвращение западных брендов в Россию из-за жадности
В Европе заявили о самом тяжелом кризисе после Второй мировой войны
Французский музыкант рассказал о сложностях в романе с москвичкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.