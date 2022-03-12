Украинские неонацисты начали минировать жилые кварталы

Минобороны России: неонацисты на Украине минируют жилые кварталы и разрушают дороги

Националисты начали минировать жилые кварталы, разрушают дороги и объекты жизнеобеспечения на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерала-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, украинские власти совершают «преступные и предательские» действия по отношению к своему народу. Мизинцев добавил, что мирные жители «вынуждены выживать в нечеловеческих условиях». Многие из них остались без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов.

«Вооруженные формирования украинских националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения», — подчеркнули в российском Минобороны.

Он добавил, что гражданское население находится «на грани отчаяния». «В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно», — отметил он.

Ранее Мизинцев уточнил, что в нескольких украинских городах гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Российская специальная операция, целью которой является демилитаризации и денацификации Украины, началась 24 февраля.