На Украине сложилась гуманитарная ситуация «катастрофических масштабов»

Минобороны РФ: в городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов

В нескольких украинских городах гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

Он отметил, что 12 марта на Украине было открыто 11 гуманитарных коридоров. «Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях», — подчеркнул он. Было предложено открыть еще один в житомирском направлении. Мизинцев объяснил, что «ни один гумкоридор в Российскую Федерацию официальным Киевом не подтвержден».

Тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. 4 марта Минобороны уточнило, что в некоторых населенных пунктах сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая быстро ухудшается.

В ведомстве добавили, что нацисты блокируют тысячи украинцев, а также большое количество иностранных граждан.

Ранее стало известно, что Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризации и денацификации Украины.