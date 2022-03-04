Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в украинских городах

В Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе сохраняется тяжелое положение дел. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается», — рассказал он.

Мизинцев подчеркнул, что нацисты блокируют тысячи украинцев, а также большое количество иностранных граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).