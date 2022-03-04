Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в украинских городах
Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в Киеве и ряде других городов Украины
В Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе сохраняется тяжелое положение дел. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.
«В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается», — рассказал он.
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Мизинцев подчеркнул, что нацисты блокируют тысячи украинцев, а также большое количество иностранных граждан.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).