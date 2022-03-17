Названа дата анонса Android 13

Гендиректор Google Пичаи объявил, что ОС Android 13 покажут 11 мая на Google I/O

Анонс новой версии Android состоится на мероприятии Google I/O, которое пройдет в середине мая. Об этом в своем Twitter объявил генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

«Мы вернемся в прямом эфире из Шорлайн Амфитеатр на Google I/O этого года», — сообщил Пичаи. Google I/O состоится 11 и 12 мая — для пользователей экосистемы Google и разработчиков представители компании должны показать новую версию операционной системы Android 13. Также в названную дату могут представить другие новые продукты корпорации.

Как рассказали изданию The Verge в компании, на мероприятие пригласят ограниченное число гостей — аудитория будет состоять из сотрудников Google и партнеров компании. Также корпорация покажет событие в формате онлайн для всех желающих.

Google I/O было отменено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2021 году оно прошло в онлайн-формате. В ходе презентации представители Google анонсировали выход Android 12, дизайн Material You, обновления для Google Workspace, а также сообщили, что Wear OS и Tizen от Samsung объединят в одну платформу.

В середине февраля Google выпустила первую бета-версию Android 13 для разработчиков. В описании Android 13 Developer Preview обнаружили условное название следующей версии операционной системы — Tiramisu («Тирамису»).