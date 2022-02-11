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Раскрыто название новой версии Android

Следующую версию ОС Android назовут Tiramisu

Фото: Adrien / Unsplash

Google выпустила первую бета-версию Android 13 для разработчиков. Об этом сообщает издание 9to5google.

В описании Android 13 Developer Preview обнаружили условное название следующей версии операционной системы — Tiramisu («Тирамису»). Инсайдеры сообщали о данном обозначении еще в 2021 году. Одной из главных особенностей раскрытой ОС оказалась функция Material You, в рамках которой иконки приложений и интерфейса будут подстраиваться под дневную или ночную тему смартфона.

Журналисты отметили, что Google официально не объявляет кодовые имена версий ОС, однако придерживается традиции и оставляет названия в справочной информации о системах. Так, Android 10 имела условное обозначение Quince Tart, Android 11 — Red Velvet Cake, Android 12 — Snow Cone.

Вышедшая версия Android предназначена исключительно для разработчиков. Публичная версия должная появиться позже, полноценный релиз состоится во второй половине 2022 года. Установить ПО можно на смартфоны Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.

Ранее Samsung пообещала длительную поддержку обновлениями для своих смартфонов. Новые версии операционной системы от Google будут приходить на девайсы серии Galaxy S22 минимум четыре года.

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Андрей Ставицкий
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