Жизнь смартфонов Samsung увеличили

Samsung пообещала длительную поддержку обновлениями для своих смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители компании объявили об этом во время презентации новых флагманов бренда. В сообщении для журналистов топ-менеджеры Samsung заявили, что их флагманы будут получать до четырех поколений ОС Android. Таким образом, новые версии операционной системы от Google будут приходить на девайсы серии Galaxy S22 минимум четыре года.

«Теперь миллионы владельцев Galaxy могут дольше пользоваться новейшими функциями безопасности, производительности и другими интересными новыми опциями», — отметили представители бренда. В компании уточнили, что увеличат жизнь всем устройствам новой серии — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Журналисты заметили, что компания может распространить подобную практику и на другие свои смартфоны, однако не гарантирует этого. «Доступность и сроки обновлений и функций ОС Android могут различаться в зависимости от модели устройства и рынка», — говорится на сайте компании. Авторы также сравнили нововведение Samsung с решением Google, которая пообещала, что ее флагманы Pixel будут получать обновления до пяти лет — однако новые версии Android будут появляться лишь в течение трех лет.

9 февраля Samsung анонсировала новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Самым дорогим аппаратом серии оказался Galaxy S22 Ultra, который в России оценили в 155 тысяч рублей.