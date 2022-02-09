Samsung представила Galaxy S22 за 155 тысяч рублей

Samsung анонсировала новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

В серию топовых телефонов корейского бренда вошли три модели — Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Базовый флагман S22 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с максимальной яркостью 1300 нит и поддержкой частоты обновления до 120 герц. Устройство получило камеру с объективами разрешением 50, 12 и 13 мегапикселей с возможностью записи 8К-видео, батарея имеет емкость 3700 миллиампер-часов. Galaxy S22+ отличается от телефона увеличенным до 6,6 дюйма дисплеем с более высокой яркостью 1700 нит и аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов.

Премиальный флагман Galaxy S22 Ultra — самый дорогой аппарат в представленной линейке. Стоимость устройства в максимальной комплектации в России составляет 155 тысяч рублей. Аппарат оснащен 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440 пикселей, поддержкой частоты 120 герц и пиковой яркости 1750 нит. Смартфон вышел с камерой, которая имеет объективы разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, на передней панели расположена селфи-камера разрешением 40 мегапикселей. Девайс получил батарею емкостью 4000 миллиампер-часов.

Все новые смартфоны Galaxy S22 оснащаются процессором Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 — в зависимости от региона продаж. Устройства доступны с оболочкой One UI 4.1, созданной на базе Android 12.

Предзаказ на смартфоны открывается 9 февраля, продажи начнутся 11 марта. Стоимость базового Galaxy S22 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составляет 80 тысяч рублей, Galaxy S22+ с аналогичным набором памяти обойдется в 85 тысяч рублей.

Премиальный Galaxy S22 Ultra в базовой комплектации с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 115 тысяч рублей, топовая версия, которая имеет 12 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, оценена в 155 тысяч рублей.