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В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Алексея Арестовича
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что дело в отношении Арестовича было возбуждено из-за ранее опубликованной им видеозаписи. В ведомстве отметили, что в видеоролике советник главы офиса украинского лидера выступил с публичными призывами к терактам и диверсиям на объектах Белорусской железной дороги, а также совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

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Георгий Нестеров
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