В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Алексея Арестовича

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что дело в отношении Арестовича было возбуждено из-за ранее опубликованной им видеозаписи. В ведомстве отметили, что в видеоролике советник главы офиса украинского лидера выступил с публичными призывами к терактам и диверсиям на объектах Белорусской железной дороги, а также совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.