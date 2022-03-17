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Застрявшие в Египте россияне вернулись на родину

Два самолета с застрявшими в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде россиянами вернулись на родину

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде из-за закрытия воздушного пространства для отечественных самолетов и массовой отмены рейсов, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Оба рейса из Египта приземлились в московском аэропорту Шереметьево с разницей в два часа незадолго до и после полуночи. По информации собеседника агентства, лайнеры были заполнены на 100 процентов — на Boing-747 прилетело более 500 человек, на Boing-777 — порядка 350.

Отмечается, что в Россию вернулись не только отечественные туристы с билетами на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Победы», но и пассажиры авиакомпаний S7, «Уральских авиалиний» и Azur Air.

Ранее в марте сообщалось, что туристические и авиационные власти рассчитывают вернуть на родину всех застрявших за рубежом россиян в течение ближайших двух недель. В настоящее время за границей находится около 25 тысяч россиян. При этом самая сложная ситуация с возвращением сложилась для туристов в Таиланде и Египте. 

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Валентина Процкова
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