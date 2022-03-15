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Назван срок возвращения всех застрявших за рубежом российских туристов

В России рассчитывают вернуть домой 25 тысяч туристов в течение ближайших двух недель

Фото: Ismael Francisco / AP

Туристические и авиационные власти рассчитывают вернуть на родину всех застрявших за рубежом россиян в течение ближайших двух недель. Такой срок назвал специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР) источник в авиаотрасли.

Отмечается, что в настоящее время за границей находится около 25 тысяч россиян. Как уточнил собеседник издания, при стабильном графике выполнения вывозных рейсов, а также при взаимодействии туроператоров, Росавиации и Ростуризма ежедневно домой могут возвращаться до 3000 человек.

При этом самая сложная ситуация с возвращением сложилась для туристов в Таиланде и Египте. В азиатской стране проблемой занимается авиакомпания «Уральские авиалинии», которая просит у застрявших путешественников дополнительную информацию для корректного формирования списков на спецрейсы. В арабской республике над вывозом отдыхающих работает туроператор FUN&SUN и перевозчик «Россия».

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«Есть застрявшие туристы в Арабских Эмиратах и на Мальдивах. Остались российские туристы в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона — в этих регионах значительно меньше, примерно на два рейса пассажиров», — сообщил АТОР источник.

Основной сложностью для быстрой организации вывозных рейсов называется риск ареста российских самолетов, которые находятся в лизинге у иностранных компаний. По этой причине перевозчики вынуждены использовать ограниченное количество бортов, зарегистрированных и застрахованных в России.

Ранее в марте глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал россиянам, застрявшим за границей из-за закрытия воздушного пространства, пути возвращения домой. Например, с 13 марта Azur Air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул на зарегистрированных в России воздушных судах, которые также задействованы в программе вывозных рейсов.

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Дарья Рыбак
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