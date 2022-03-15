Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения на родину

В «Турпомощи» сообщили о 25 тысячах застрявших за границей россиян

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал россиянам, застрявшим за границей из-за закрытия воздушного пространства, пути возвращения домой. Об этом пишут «Известия».

Специалист рассказал, что в настоящее время за рубежом находится около 25 тысяч организованных отечественных отдыхающих. По его словам, туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию.

«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет, — пояснил Осауленко. — Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают». При этом эксперт добавил, что туркомпании по-прежнему бесплатно продлевают проживание в отелях своим клиентам, которые не смогли улететь на родину.

Материалы по теме:
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
25 февраля
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля

Отмечается, что с 13 марта авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул, которые будут выполниться на самолетах Boeing 767-300, зарегистрированных в России. «Эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — отметили в авиакомпании.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» также заявили, что в настоящее время перевозчик рассматривает возможность вывоза своих пассажиров из Таиланда. В S7 сообщили, что компания вывозит пассажиров отмененных международных рейсов на лайнерах авиакомпаний-партнеров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Турции и Таиланда для возвращения на родину российских туристов, застрявших за границей. Рейс F7 7776 из турецкого курорта Анталья вылетит в аэропорт Внуково 15 марта в 06:40 по местному времени, из Стамбула — в 21:00. В тот же день в 17:00 по местному времени отправится вывозной рейс F7 9664 из Пхукета (Таиланд) с прилетом во Внуково в 23:50.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом России из Совета Европы
Жительница Мариуполя рассказала об обстреле националистами машины с детьми
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.