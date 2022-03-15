Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения на родину

В «Турпомощи» сообщили о 25 тысячах застрявших за границей россиян

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал россиянам, застрявшим за границей из-за закрытия воздушного пространства, пути возвращения домой. Об этом пишут «Известия».

Специалист рассказал, что в настоящее время за рубежом находится около 25 тысяч организованных отечественных отдыхающих. По его словам, туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию.

«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет, — пояснил Осауленко. — Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают». При этом эксперт добавил, что туркомпании по-прежнему бесплатно продлевают проживание в отелях своим клиентам, которые не смогли улететь на родину.

Отмечается, что с 13 марта авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул, которые будут выполниться на самолетах Boeing 767-300, зарегистрированных в России. «Эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — отметили в авиакомпании.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» также заявили, что в настоящее время перевозчик рассматривает возможность вывоза своих пассажиров из Таиланда. В S7 сообщили, что компания вывозит пассажиров отмененных международных рейсов на лайнерах авиакомпаний-партнеров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Турции и Таиланда для возвращения на родину российских туристов, застрявших за границей. Рейс F7 7776 из турецкого курорта Анталья вылетит в аэропорт Внуково 15 марта в 06:40 по местному времени, из Стамбула — в 21:00. В тот же день в 17:00 по местному времени отправится вывозной рейс F7 9664 из Пхукета (Таиланд) с прилетом во Внуково в 23:50.