Неизвестные сообщили о минировании летящего в Ереван российского самолета

Поступило анонимное сообщение о минировании российского самолета, следующего из Москвы

Неизвестные сообщили о минировании отечественного самолета, следующего из России в Армению. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что анонимное сообщение о минировании вылетевшего из Москвы в Ереван воздушного судна поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. «Проверка борта будет проводиться в аэропорту прибытия», — заявил собеседник агентства, однако не уточнил, из какого столичного аэропорта вылетел самолет.

По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время в воздухе находятся два лайнера, летящих в столицу Армении: из Внуково и из Домодедово, при этом сигналы тревоги ни один из них не подавал. Из Шереметьево сегодня самолеты в Ереван не вылетали.

Ранее в марте сообщалось, что россиянин, потерявший работу, пригрозил взорвать самолет российской авиакомпании, следовавший по маршруту Москва — Екатеринбург. Уточняется, что мужчина с ником Carroll Flatley направил сообщение на почту Ura.ru с угрозой взрыва отечественного лайнера из-за проблем в жизни.