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Боррель прокомментировал выход России из Совета Европы

Глава евродипломатии Боррель выразил озабоченность из-за выхода России из Совета Европы

Фото: Globallookpress.com

Европейский союз выражает сожаление и озабоченность из-за того, что Россия не прислушалась к призывам европейцев и что российские граждане больше не будут пользоваться защитой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Из-за действий России ее граждане больше не будут пользоваться защитой, предоставляемой Европейской конвенцией по правам человека, и не смогут подавать иски о нарушении своих прав человека в ЕСПЧ. Это вызывает серьезную озабоченность и является еще одним ограничением прав россиян», — прокомментировал решение глава евродипломатии.

Ранее ЕСПЧ заявил, что орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы. Комитет министров организации в ходе анонимного голосования выразил неодобрение внешней политики Москвы.

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Дмитрий Сотак
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