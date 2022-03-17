Боррель прокомментировал выход России из Совета Европы

Глава евродипломатии Боррель выразил озабоченность из-за выхода России из Совета Европы

Европейский союз выражает сожаление и озабоченность из-за того, что Россия не прислушалась к призывам европейцев и что российские граждане больше не будут пользоваться защитой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Из-за действий России ее граждане больше не будут пользоваться защитой, предоставляемой Европейской конвенцией по правам человека, и не смогут подавать иски о нарушении своих прав человека в ЕСПЧ. Это вызывает серьезную озабоченность и является еще одним ограничением прав россиян», — прокомментировал решение глава евродипломатии.

Ранее ЕСПЧ заявил, что орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы. Комитет министров организации в ходе анонимного голосования выразил неодобрение внешней политики Москвы.