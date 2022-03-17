Оценена вероятность возвращения моды на тонкие брови

Эксперты Metro не исключили, что тонкие брови вновь обретут популярность у девушек

Эксперты в сфере косметологии не исключили вероятность того, что тонкие брови вновь обретут популярность у девушек, а также назвали возможные риски, связанные с подобной модой. Соответствующий материал приводит издание Metro.

Согласно материалу, в контексте того, что тренды 2000-х годов вновь становятся актуальными, выщипывание бровей также может войти в число распространенных процедур. Так, например, его уже полюбили модели Белла Хадид и Барби Феррейра, а также певица FKA Twigs. «Для некоторых людей, в зависимости от формы и черт их лица, тонкие брови могут быть более подходящим вариантом. В таком случае выщипывайте их сколько душе угодно», — отметила визажист Шафран Хьюз.

Однако, согласно оценкам других экспертов, так называемые брови-ниточки устарели морально. В то же время заметна тенденция к отказу от чрезмерно широких бровей, поясняют они. «Я не думаю, что неестественно тонкие, нарисованные брови когда-либо вернутся в моду, но некоторые знаменитости носят брови намного тоньше, чем те, к которым мы привыкли в последнее время», — пояснила мастер перманентного макияжа Сиан Деллар.

В свою очередь, директор компании по производству пинцетов Rubis tweezers Фидес Бальдесбергер считает, что эксперименты с формой и густотой бровей могут быть небезопасны. Это связано с тем, что они, в отличие от волос на голове, растут очень медленно — цикл восстановления занимает три-четыре месяца.

При этом, по мнению основательницы студии перманентного макияжа Сары Фогг, девушкам не следует менять внешность в угоду трендам. «Какой бы образ вы ни выбрали, помните, что наши брови индивидуальны, нет универсальной формы, которая подходит всем. Тенденции в этой сфере меняются довольно быстро, поэтому я думаю, что важно корректировать брови таким образом, чтобы они лучше всего подходили именно вам», — посоветовала она.

Также эксперты назвали распространенные ошибки, которые сопровождают коррекцию бровей. Среди них чрезмерное выщипывание, при котором остается минимальное количество волосков, и смещение к центру начала бровей, что придает лицу сердитый вид.

Ранее в марте знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд. Среди известных женщин, позировавших для фотографов с такой прической, оказались актрисы Флоренс Пью, Дейзи Ридли и Милли Бобби Браун, модели Катрина Балф и Адвоа Абоах, а также блогерша Андреа Кристиа.