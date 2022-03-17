Российским магазинам разрешили временно не выдавать бумажные чеки

ФНС России временно не будет штрафовать магазины за невыдачу кассового чека

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

При этом уточняется, что по требованию граждан им должен предоставляться кассовый чек, а в ближайшее время планируется переход на его электронный вариант.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в среду, 16 марта, Минпромторг провел совещание с крупнейшими производителями кассовой ленты и торговыми сетями. По его словам, ни одно из этих предприятий не сообщило о проблемах с кассовой лентой.

Ранее бизнес предупредил, что чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Подобную тенденцию объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.