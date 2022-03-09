Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России

Бизнес в России может столкнуться с нехваткой чековой ленты в апреле

Фото: Shutterstock

Чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков, пишут «Ведомости».

Такую тенденцию производители чековых лент объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций. Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Материалы по теме:
Запад обсуждает отключение России от SWIFT. Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
Запад обсуждает отключение России от SWIFT.Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
26 февраля
Россия ответила на экономические санкции Запада
Россия ответила на экономические санкции Запада
28 февраля

«Магнит» пока не испытывает дефицита чековой ленты, поставщики продолжают ее отгружать, заявил представитель компании. Однако сеть прорабатывает варианты альтернативных поставок, например из Китая. Также «Магнит» станет минимизировать печать дополнительной информации для покупателей и ускорит переход на электронные чеки. Бизнес столкнется с нехваткой чековой ленты уже в апреле, предупреждает гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов.

По его словам, Германия обеспечивала термобумагой 60-70 процентов российского рынка. Выходом может стать переход на электронные чеки, полагает генеральный директор «Infoine-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее российские фармкомпании рассказали, что могут лишиться поставок импортного сырья и компонентов. Европейские производители прекратили поставки субстанций, а ввозить их из Китая и Индии стало труднее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине
Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам
Европа отключит от SWIFT три белорусских банка
Евросоюз сообщил о достаточных накопленных запасах газа
Сотрудника российской колонии осудили за продажу телефонов осужденным
Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России
Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста
Жителей Европы призвали снизить потребление энергии ради отказа от газа России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.