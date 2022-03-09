Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России

Чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков, пишут «Ведомости».

Такую тенденцию производители чековых лент объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций. Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Магнит» пока не испытывает дефицита чековой ленты, поставщики продолжают ее отгружать, заявил представитель компании. Однако сеть прорабатывает варианты альтернативных поставок, например из Китая. Также «Магнит» станет минимизировать печать дополнительной информации для покупателей и ускорит переход на электронные чеки. Бизнес столкнется с нехваткой чековой ленты уже в апреле, предупреждает гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов.

По его словам, Германия обеспечивала термобумагой 60-70 процентов российского рынка. Выходом может стать переход на электронные чеки, полагает генеральный директор «Infoine-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее российские фармкомпании рассказали, что могут лишиться поставок импортного сырья и компонентов. Европейские производители прекратили поставки субстанций, а ввозить их из Китая и Индии стало труднее.