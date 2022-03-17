В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов в России

Депутат Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изъять имущество некоторых украинских олигархов, которое находится на российской территории. Его слова передает РИА Новости.

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России», — заявил Шеремет. По мнению депутата, такое имущество должно быть конфисковано и продано, а вырученные деньги можно направить на восстановление Донбасса.

То же самое Шеремет предложил сделать с имуществом олигархов на Украине. Средства от продажи также следует направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны. «Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — заключил он.

3 марта Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на Украине. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей планы Киева национализировать российское имущество.