Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов в России

Депутат Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изъять имущество некоторых украинских олигархов, которое находится на российской территории. Его слова передает РИА Новости.

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России», — заявил Шеремет. По мнению депутата, такое имущество должно быть конфисковано и продано, а вырученные деньги можно направить на восстановление Донбасса.

То же самое Шеремет предложил сделать с имуществом олигархов на Украине. Средства от продажи также следует направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны. «Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — заключил он.

3 марта Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на Украине. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей планы Киева национализировать российское имущество.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова обвинила La Stampa в цинизме после публикации фото из Донецка
Россиянка сравнила Таиланд с Турцией и выбрала лучший из курортов
Звезда сериала «Ходячие мертвецы» избавится от дома в США
Врач перечислила способы преодолеть весенний стресс
Шестиногих роботов снабдили искусственными нейронными сетями
Подозреваемого в изнасиловании россиянина задержали спустя 20 лет
Японии заявила об обеспокоенности активизацией военного флота России
В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов в России
Иностранные фармкомпании отказались от проведения исследований в России
Боец MMA умер спустя два дня после дебюта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.