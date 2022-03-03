В Крыму назвали ахинеей планы Украины по национализации имущества

Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей планы Киева национализировать все российское имущество на территории страны. Его цитирует РИА Новости.

По словам Крючкова, такое решение не будет иметь никакой юридической силы в нынешних условиях. При этом на территории полуострова не планируют ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины, заявил советник.

«Власти Украины могут принимать любые решения, в том числе по собственности России на Украине. Эти планы сплошная ахинея. В нынешней ситуации они не носят никакой юридической силы», — заявил Крючков.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития заявил о рассмотрении возможности национализировать все российское имущество на территории страны. «Комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины», — говорится в сообщении рады в Telegram.