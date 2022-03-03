Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму назвали ахинеей планы Украины по национализации имущества

Советник главы Крыма Ключков назвал ахинеей планы Киева по национализации имущества

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Советник главы Крыма по информационной политики Олег Крючков назвал ахинеей планы Киева национализировать все российское имущество на территории страны. Его цитирует РИА Новости.

По словам Крючкова, такое решение не будет иметь никакой юридической силы в нынешних условиях. При этом на территории полуострова не планируют ответные меры в отношении имущества, принадлежащего гражданам Украины, заявил советник.

«Власти Украины могут принимать любые решения, в том числе по собственности России на Украине. Эти планы сплошная ахинея. В нынешней ситуации они не носят никакой юридической силы», — заявил Крючков.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития заявил о рассмотрении возможности национализировать все российское имущество на территории страны. «Комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины», — говорится в сообщении рады в Telegram.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.