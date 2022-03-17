Рэпер Дрейк купил дом у Робби Уильямса с большой скидкой

Канадский рэпер Дрейк купил дом у поп-певца Робби Уильямса за 75 миллионов долларов

Канадский рэпер Дрейк купил дом у британского поп-певца Робби Уильямса. Недвижимость досталась музыканту по скидке — изначальная цена составляла 85 миллионов долларов, однако звезда заплатил за особняк в Беверли-Хиллз 75 миллионов, сообщает Dirt.

Дом располагается на участке площадью более восьми гектаров. Поместье является одним из самых больших в округе Лос-Анджелес. На его территории есть парковка, гараж на 11 машин, бассейн, открытая кухня, теннисный корт и постройка для гостей. Главное здание состоит из двух этажей, на которых находятся семь спален, 13 ванных, несколько гостиных, столовая, кухня с библиотекой, винный погреб, спортзал и игровая. Для обслуживающего персонала отведено отдельное крыло с тремя спальнями, пятью ванными и кухней. В доме также есть лифт.

Особняк построила архитектурная фирма KAA Design Group. Дизайн выполнен в тосканском стиле, фасад украшен вьющимся плющом. Уильямс купил объект в 2015 году за 32,6 миллиона долларов. Певец не выставлял недвижимость на публичные торги, однако известно, что Дрейк планировал приобрести жилье коллеги с начала марта.

Ранее Дрейк решил избавиться от своего поместья в Лос-Анджелесе, рассчитывая выручить с продажи 22,2 миллиона долларов. Объект состоит из трех отдельных домов. Первый из них артист купил в 2012 году за 7,7 миллиона долларов, второй — в 2015-м за 2,9 миллиона, а третий — в 2018-м за 4,5 миллиона.